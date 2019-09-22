Третья мировая будет последней: в России высказались о балансе сил

Вера США в собственное силовое превосходство может привести к неразумным шагам, отметил Шойгу

Сергей Шойгу / Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу надеется, что полномасштабной войны не произойдет, её последствия были бы катастрофическими.

"Я надеюсь, что о полномасштабной войне сегодня вопрос не стоит. И все риски и последствия, которые повлечет за собой такая полномасштабная война, очевидны каждому", - сказал Шойгу в интервью газете "Московский комсомолец".

"По поводу Третьей мировой войны есть очень большое количество самых разных высказываний. Наиболее точным и адекватным из них мне представляется такое: "Я не знаю, какой именно будет Третья мировая война. Но я точно знаю, что она будет последней", - заявил Шойгу.

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Он также отметил, что вера США в собственное силовое превосходство может привести к неразумным шагам.

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"Когда ты считаешь, как это по инерции продолжают считать в США, что баланс сил сложился в твою пользу, в голову могут прийти самые разные идеи, включая не самые разумные", – отметил глава Минобороны.

По его словам, любое государство должно осознавать свою уязвимость и быть заинтересованным в сохранении баланса и всеобщей равной безопасности. "Это заставляет тебя включать голову", – пояснил Шойгу.

Ранее Сергей Шойгу исключил возможность полномасштабной войны России с Украиной.

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