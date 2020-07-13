"Три дня – я наведу порядок": схиигумен Сергий потребовал от Путина отдать власть

Священник Русской православной церкви схиигумен Сергий (Романов), который захватил в городе Среднеуральске женский монастырь, призвал президента России Владимира Путина передать ему власть над страной. Об этом священник заявил в своем видеообращении.

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"Имею власть и силы заявить Вам, господин президент России Владимир Владимирович: сложите свои полномочия. В противном случае ты взвешен и найден легким и дни твои сочтены. Жду вашего покаяния с патриархом Кириллом Гундяевым", – заявил он.

Новым главой России схиигумен видит себя.

"Три дня – и я наведу порядок в России", – сказал он, добавив, что "ни крови, ни майданов, ни революций не будет".

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По словам священника, Путин, патриарх Кирилл и главный раввин России Берл Лазар привели страну "к открытому богоборчеству, закрытию храмов, человеконенавистничеству".

Он добавил, что события в Хабаровске, где проходят стихийные митинги в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора Сергея Фургала, стали для Кремля "первой ласточкой".

"Хабаровск вам первая ласточка. А ласточки по всей России живут и даже летают над Кремлем", - заявил схиигумен.

Схиигумен Сергий призвал Путина передать власть

Ранее Сергий заявил, что главный враг в России – это Русская православная церковь.

Напомним, схиигумен Сергий известен и другими своими противоречивыми речами. В частности, он проповедует царебожие – веру в особую роль убитого в результате революции в 1918 году царя Николая II. Архиерей также является сovid-диссидентом и проклял российские и церковные власти за закрытие храмов на карантин из-за коронавируса.

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