Три субъекта РФ в Сибири создали свой "независимый" регион

Сегодня, 01:44

Соглашение о совместной деятельности подписали Тыва, Хакасия и Красноярский край России

Фото: Из открытых источников
Фото: Из открытых источников

Депутатами Законодательного собрания Красноярского края одобрен проект закона "Об утверждении заключения соглашения о сотрудничестве между Красноярским краем, Республикой Тыва и Республикой Хакасия по реализации проекта "Енисейская Сибирь". Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента в среду.

"Документ определяет приоритетные направления сотрудничества между регионами по созданию благоприятных условий для стимулирования предпринимательской деятельности, расширения деловых связей в сфере экономической и научно-технической деятельности", – говорится в пресс-релизе.

Также отмечается, что реализация соглашения будет способствовать формированию региональных и межрегиональных производственных и инфраструктурных проектов, внедрению новых технологий в горнорудной, газо- и нефтедобывающей отраслях, направленных на комплексное решение экологических задач и рост производства.

Ранее, 13 апреля, на Красноярском экономическом форуме руководители Красноярского края, Тывы и Хакасии подписали соглашение о взаимодействии в рамках проекта "Енисейская Сибирь". Главы территорий оценили соглашение как проект по созданию единого макрорегиона, который поможет краю и республикам развиваться более эффективно.

Соглашение заключалось сроком на 5 лет, предполагалось, что оно вступит в силу после его утверждения в соответствии с законодательством регионов.

Как сообщалось, накануне президентских выборов в России журналисты выяснили, что Сибирь была против Путина, поскольку рейтинг нынешнего президента в регионе совсем невысок.

Напомним, хакасское издание "Новый фокус" провело на улицах Москвы каверзный опрос по поводу "присоединения" Хакасии к России. Выяснилось, что не все жители столицы РФ знают о том, что республика уже находится в составе страны.
регион, Сибирь, соглашения, республика, красноярский край
Источник:

Интерфакс

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