Трофеи Второй мировой войны: как изменился немецкий Кенигсберг за 73 лет

Когда-тозажиточный европейский город с богатой историей едва можно отличить от российских городов

Фото: Сегодня





Разбитые дороги, аварийные дома и уничтожены исторические достопримечательности. Так выглядит бывший немецкий Кенигсберг, который после Второй мировой отошел Советскому Союзу и стал российским. Ржавые остановки и потрепанные панельные высотки – о Европе в Калининграде не напоминает уже почти ничего.

Немецкий город Кенигсберг стал трофеем Советского Союза после победы во Второй мировой войне. Он получил новое название — Калининград. И теперь когда город с богатой историей едва можно отличить от российских — панельные дома и не слишком чистые улицы.

О европейском прошлое Калининграда напоминают узкие дороги, вымощенные брусчаткой, полуразрушенные исторические памяти памятники и когда-то нарядные немецкие дома. Первых хозяев отсюда депортировали, и жилье вместе со всей утварью досталось русским переселенцам.

Крепкие, качественные и теплые немецкие дома нахваливали по всему Советскому Союзу. Однако при более семидесяти лет превратились в обшарпанные. В Калининграде даже исторические достопримечательности заброшенные. В городе — несколько крепостей. Во время бомбардировок в большой мировой они выстояли, теперь же их уничтожает время и равнодушие. От Королевского замка остались только обломки, советская власть его окончательно уничтожила. Визитку города власть подорвала и начала строить дом советов, а в конце это сооружение стала не идеологическим символом, а очередным долгостроем. За полвека здания так и не возвели, и он начал рассыпаться. Разрушается и историческая брусчатка. Ее никто не меняет, а улицы затягивают асфальтом, который сходит, не продержавшись и нескольких лет.

Причудливая архитектура и ухоженные улочки — это снимки довоенного Кенигсберга. Город сильно изменился с тех пор, как стал российским, и самим россиянам не понравилось. Некоторые политики даже требовали вернуть Калининграду европейское лицо, историческое им "я и предоставить региону автономию. И за такие призывы им пришлось эмигрировать.

Бывший Кенигсберг нынешний Калининград напоминает все меньше. На площадях — стихийные рынки, где россияне ищут секонд-хенд и выторговывают скидки на еду. Трамваи здесь частично заменили маршрутками, которые ждут на проржавевших остановках, разрисованных нецензурными граффити. А город застраивают одинаковыми высотками и не расходуются на восстановление его исторического наследия.

Напомним, что ранее Россия перебросила под Калининград истребительный полк.

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