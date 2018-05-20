Туда не ходи: россиянам рекомендуют избегать центра Стамбула из-за шествия черкесской диаспоры

Министерство иностранных дел России рекомендовало российским гражданам не появляться в понедельник на проспекте Истикляль в Стамбуле, где состоится шествие черкесской диаспоры Турции.

"На вечер 21 мая организацией черкесской диаспоры Турции ЧеркесФед в центральной части Стамбула на проспекте Истикляль запланировано проведение антироссийской демонстрации. Гражданам России следует избегать посещения проспекта Истикляль и прилегающих районов", – отмечено в сообщении МИД РФ.

Следует подчеркнуть историческую обиду черкесов на Россию, которая в результате многолетней колониальной войны на Северном Кавказе истребила значительную часть черкесского этноса.

Так, в результате длительной войны прекратил свое существование черкесский субэтнос – Убыхи. Черкесы утратили свои исконные территории на Кубани. Также в результате войны, большая часть переселилась в Османскую Империю, нынешнюю Турцию, где сегодня образовалась самая многочисленная и активная черкесская диаспора.

Как сообщалось, российские туристы снова погорели на краже в курортном отеле – в Анталье три женщины из Тюмени пытались вывезти в чемоданах несколько литров коньяка, 50 пакетиков чая, шампуни, полотенца, столовые принадлежности и другую гостиничную утварь.

Ранее мы писали о том, как россияне разгромили посольство Турции в Москве.