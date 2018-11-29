Twitter отключил страницу "Владимира Путина" с миллионом подписчиков
На аккаунт за шесть лет его существования подписались более миллиона пользователей микроблогов
Модераторы соцсети Twitter заблокировали доступ к англоязычной странице "Президента России Владимира Путина".
Аккаунт @putinRF_eng функционировал с 2012 года, и за шесть лет на него подписалось более миллиона пользователей.
"Официальный канал Twitter президента Российской Федерации. "Твиты" президента отправляются с одобрения Владимира Путина", – гласило описание аккаунта.
Несмотря на то, что наполнение аккаунта практически полностью повторяло официальный сайт Кремля, представители администрации президента РФ попросили Twitter его отключить.
"Мы приостановили действие @putinRF_eng из-за имитирования, основываясь на достоверных данных, полученных от российских чиновников", – сообщила администрация соцсети в ночь на 29 ноября.
В Кремле на произошедшее пока никак не отреагировали.
Напомним, что этим летом в Twitter заблокировали два аккаунта, связанных с 12 сотрудниками российской разведки.
В то же время в прошлом году соцсеть микроблогов сама оказалась под угрозой запрета на территории России.