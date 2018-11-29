Twitter отключил страницу "Владимира Путина" с миллионом подписчиков

Сегодня, 11:18

На аккаунт за шесть лет его существования подписались более миллиона пользователей микроблогов

Владимир Путин. Фото: Getty Images
Владимир Путин. Фото: Getty Images

Модераторы соцсети Twitter заблокировали доступ к англоязычной странице "Президента России Владимира Путина".

Аккаунт @putinRF_eng функционировал с 2012 года, и за шесть лет на него подписалось более миллиона пользователей.

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"Официальный канал Twitter президента Российской Федерации. "Твиты" президента отправляются с одобрения Владимира Путина", – гласило описание аккаунта.

Несмотря на то, что наполнение аккаунта практически полностью повторяло официальный сайт Кремля, представители администрации президента РФ попросили Twitter его отключить.

"Мы приостановили действие @putinRF_eng из-за имитирования, основываясь на достоверных данных, полученных от российских чиновников", – сообщила администрация соцсети в ночь на 29 ноября.

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В Кремле на произошедшее пока никак не отреагировали.

Напомним, что этим летом в Twitter заблокировали два аккаунта, связанных с 12 сотрудниками российской разведки.

В то же время в прошлом году соцсеть микроблогов сама оказалась под угрозой запрета на территории России.
Путин, мошенничество, твиттер, соцсети, twitter, Владимир Путин
Источник:

"Сегодня"

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