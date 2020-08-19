Twitter заткнул "рупор Кремля" и перестал выдавать в поиске страничку RT

Не везет российскими пропагандистам. После того как Twitter заблокировал 32 тысячи страничек, связанных с РФ и Китаем, соцсеть перестала выдавать аккаунт пропагандистского российского телеканала Russia Today (RT) в поиске, сообщается на сайте RT.

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"Социальная сеть Twitter перестала выдавать аккаунт RT в поиске, если пользователь ранее не был подписан на него. Если набрать строчку из сообщения телеканала в Twitter полностью, результата также не будет", — говорится в сообщении.

Пропагандисты пожаловались, что ранее Twitter отметил аккаунт RT маркировкой, обозначающей "прямую или косвенную связь медиааккаунта с государством". Twitter также сообщал, что посты аккаунтов с лейблом не будут продвигаться соцсетью.

Прокремлевское издание огорчил и тот факт, что американские государственные СМИ, финансируемые Конгрессом США, такие как "Радио Свобода", лейбл до сих пор не получили.

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Напомним, в июле в Британии призвали навсегда заткнуть "рупор Кремля". После публикации комитетом парламента Великобритании доклада о деятельности российских спецслужб в стране британская оппозиция призвала лишить российскую пропагандистскую телесеть RT лицензии на трансляцию в Соединенном Королевстве.

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Также ранее сообщалось, что "слуга народа" Никита Потураев рассказал,каку нужно бороться с российской пропагандой:

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