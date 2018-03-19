"Ты лжешь в каждом своем слове": Навальный "наехал" на Собчак в прямом эфире

Алексей Навальный, которого не допустили к участию в выборах на пост президента России, отметил, что Ксения Собчак говорила ему, будто ей "обещали огромные деньги за выдвижение" на пост президента России.

Об этом он рассказал в прямом эфире на своем видеоканале "Навальный. Live".

"Ты лжешь в каждом своем слове <…> Ты грамотно играла роль карикатурного либерального кандидата", – сказал Навальный в разговоре с Собчак в прямом эфире. Он также назвал Собчак "инструментом Путина".

Собчак ответила, что не говорила об "огромных деньгах за выдвижение".

В начале разговора с оппозиционером Собчак предложила ему сотрудничество.

"Я буду судить по делам. Все твои дела отвратительны и лицемерны. Извини за такую откровенность," – ответил на это Навальный.

Напомним, сегодня Центральный избирательный комитет России отказал оппозиционеру Алексею Навальному в регистрации кандидатом на выборах президента 2018 года. Причиной отказа стала судимость Навального в деле о хищениях на предприятии "Кировлес". В свою очередь, Навальный во время выступления заявил, что отказ в регистрации противоречит Конституции России и напомнил, что доказал незаконность приговора в Европейском суде по правам человека.

Ранее Собчак, предлагала политику Алексею Навальному стать ее доверенным лицом.



