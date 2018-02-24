"Ты не защитник отечества, а слуга бандитов": Профессор Лебединский жестко высказался о 23 февраля в России

Сегодня, 06:34

Известный музыкант считает, что этот праздник пора предать анафеме

Фото: facebook.com/ProfessorLebedinsky
Фото: facebook.com/ProfessorLebedinsky

Россия не может отмечать 23 февраля, поскольку является не защитником, а агрессором и убийцей. Об этом заявил российский оппозиционер и музыкант Алексей "Профессор" Лебединский на своей странице в Facebook.

"23-е февраля, говорите? Армию, которая со времен второй мировой войны не только не защищала свой народ, а поддерживала одно за другим убогие правительства, сдерживала и подавляло народное возмущение и нападала на другие страны, я могу только лишь послать на х*й и предать анафеме", – отметил артист.

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Музыкант добавил, что в рядах российской армии остались единицы порядочных людей. "Эй, армия России! Ты никакой не защитник отечества и своего народа, а слуга бандитов и настоящий подлый агрессор и убийца. Сегодня Украина и Сирия защищаются от тебя, а множество других стран никогда не забудут твоей кровавой подлости, твоих явных и скрытых нападений на их народы. Твой бандитизм покрывает несмываемым позором все население России", – продолжил он.

Лебединский считает, что единственное, что может сделать армия РФ для народа, это перейти под командование какой-нибудь цивилизованной демократической страны.

"Но ведь это – сказки, этого никогда не будет, и ты по-прежнему останешься для всего мира и настоящих честных представителей собственного народа чистой угрозой... И самые идиотически отвратительные, напрочь потерянные годы моей жизни – это те два, которые я по принуждению вонючей советской власти отдал тебе, скотина", – резюмировал музыкант.

Ранее Лебединский заявил, что кремлевские пропагандисты "внушили туподоверчивому народу", что "русофобия" – это ненависть ко всему русскому, но на самом деле это не так.

Напомним, российская "богема" набросилась на актера Серебрякова из-за слов о русском хамстве.
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Автор:

Сергей Рюмочкин

Источник:

"Сегодня"

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