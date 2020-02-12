"Ты всех русских ненавидишь ": пассажирка такси закатила истерику и стала звездой сети

/ Фото: Mash

Фитнес-тренер Яна Данькова, проживающая в Москве, стала настоящей "звездой" сети после публикации скандального видео об инциденте в машине такси.

Также героиня ролика раньше участвовала в конкурсах красоты в Томске, откуда родом, а также в конкуре "Краса России", но "прославиться" смогла только сейчас.

На опубликованном видео девушка нецензурно ругается и требует, чтобы таксист ее отвез в нужное место. При этом она впадает в настоящую истерику, бьет мужчину, угрожает ему друзьями.

"Вези меня на место, мразь. Меня люди ждут. Вези меня, тварь. Это из-за того, что я русская? Узбек, б...дь. Ты всех русских ненавидишь, мразь", – кричала Яна.

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Сам водитель только успевал отбиваться от истеричной дамы.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика!

Видео: Telegram-канала "Baza"

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В свою очередь Telegram-канала "Baza" рассказал, из-за чего у девушки произошел конфликт с водителем. Так, когда таксист подъехал, Яна долго не выходила из подъезда и к сумме за поездку прибавилось 57 рублей за ожидание. После этого пассажирка устроила скандал и тогда водитель отказался продолжать движение и попросил ее покинуть салон. После чего у пассажирки и началась настоящая истерика.Водитель долго терпел, но все-таки высадил Яну, не доезжая до конечного пункта. Поездку она в итоге, конечно, не оплатила.

Произошедшее неожиданно сделало Данькову звездой. Сейчас под последним постом девушки в Instagram собралось уже около 400 комментариев. Правда, почти все из них носят оскорбительный характер. "Выходи, мразь, такси подъехало"; "Кажется, доктор прописал вам успокоительные, а вы их почему-то не принимаете"; "Я бы к такому инструктору на тренировку не записалась. Как же она будет орать из-за каждого упражнения", — делились мнениями пользователи Сети.

Напомним, что ранее в Запорожье таксист заставил пассажира умыться зеленкой. Так водитель такси отомстил "зайцу". Как выяснилось, пассажир пытался даром добраться с Бабурки до Малого рынка.

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