Тымчук рассказал, как в России ищут пушечное мясо для Сирии и Донбасса

Сегодня, 11:00

Частные военные компании активизировали набор персонала

Фото: AFP
Фото: AFP

В России на рынке труда резко возросла активность по набору персонала в российские частные военные компании. Об этом сообщил координатор группы экспертов "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

При этом, констатирует он, данные вакансии завуалированы под вакансию "охранник объектов", работающий "вахтовым методом" со сроком "командировок" 3 месяца.

"Казалось бы, что связывает вакансию "охранника объектов" и ЧВК? Если внимательно изучить данные объявления, можно заметить несколько характерных особенностей, не оставляющих никаких сомнений. Во-первых, в глаза сразу бросается заработная плата от 80 000 рублей, при условии, что даже в Москве средняя заработная плата охранника составляет от 45 000 до 60 000 рублей. Второе – это требования к кандидату. Вот наглядный пример: "Требования: хорошая физическая подготовка. Наличие лицензии на оружие не обязательно. Рассматриваются все ВУС (военно-учетные специальности)". Опыт работы в горячих точках будет плюсом". Здесь надо отметить, что одним из главных требований к охранникам на территории России является наличие действующих документов на ведение охранной деятельности. Чего не требуется в данных объявлениях", – пояснил координатор ИС.

Он добавил, что также бросается в глаза география размещения данного объявления – в 24 регионах России, в основном в областях с высоким уровнем безработицы и расположенных в них воинских частей ВДВ, СпН и др.

"И, самое главное, данное объявление датировано 20 февраля 2018 года. Откуда смело можно сделать вывод, что "слухи" о больших потерях в рядах ЧВК Вагнера превращаются в факты. А острая нехватка "пушечного мяса" после последних событий в Сирии заставляет в срочном порядке вербовать очередную партию "ихтамнетов". Все это говорит о том, что кремлевская клика уж никак не готова отказаться от своих "миротворческих намерений", как в Сирии, так и на территории Украины, и вербовка свежего "мяса" идет полным ходом", – заключил Тымчук.
Россия, военные, наемники
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Источник:

"Сегодня"

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