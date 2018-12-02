Тысячи людей в Архангельской области протестовали против строительства мусорного полигона

В воскресенье, 2 декабря, сразу в нескольких городах и поселках Архангельской области прошли массовые акции протеста жителей, которые выступили против того, чтобы на территории области был построен мусорный полигон. В частности, акции протеста охватили Архангельск, Северодвинск и ряде поселков области.

Главным требованием митингующих было прекратить использование территории региона для переработки отходов и остановить строительство мусорного полигона в Шиесе.

По данным организаторов, на митинги в Северодвинске и Архангельске вышли до нескольких тысяч человек.

По официальным данным УМВД на митинге присутствовало 1 050 человек. Наблюдатели отмечают, что постоянно на территории находилось около 2 000. В Северодвинске протестовать вышло около 3 000 горожан

В Архангельске митинг прошел в парке имени Ломоносова у Соловецкого камня, установленного в память о жертвах политических репрессий.

Причиной протестов стало то, что комиссия по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области под председательством губернатора Игоря Орлова 18 октября утвердила инвестиционный проект по созданию экотехнопарка "Шиес".

Проект, предусматривающий строительство полигона по размещению отходов в Ленском районе региона на станции Шиес, признан приоритетным. В свою очередь пресс-служба правительства Архангельской области сообщала, что экотехнопарк в Шиесе будет построен только после проведения экологической экспертизы.

Напомним, в конце марта этого года сотни людей в подмосковном Волоколамске обратились к врачам из-за отравления испарениями, которые шли от местной мусорной свалки.

21 марта 2018 года на полигоне "Ядрово" произошел выброс мусорного газа. В городе начались массовые протесты жителей, требующих закрыть полигон. К медикам в обратилось 57 детей из Волоколамского района, которые жаловались на головокружение и тошноту.