У берегов России заметили ужасающий смерч: появилось видео

Вчера, 13:23

Спустя какое-то время появился еще один вихрь – один был белым, а другой черным

Фото: скриншот
Фото: скриншот

Неподалеку от российского Геленджика, что в Краснодарском крае, над Черным морем рыбаки сняли на видео мощный смерч. Соответствующее видео опубликовано на странице ТОК в Facebook.

"Смерч, торнадо – 500 метров от нас. Очень красиво, большой. Может быть, даже нас сейчас догонит. Мы идем тихим ходом с полным траулером рыбы", – говорят рыбаки на видео.

Через какое-то время был замечен еще один смерч, немного меньше первого. Отметим, что большое торнадо было белого цвета, а то, что поменьше – черного.

Страшное зрелище продолжалось 30 минут, однако рыбаков так и не настигло, как, впрочем, и побережье. В этот момент на набережной находилось много людей, и, если бы он добрался до берега, могла бы случиться беда.

Напомним, в последнее время стихия такого рода зачастила и в Украине. Так, смерч в Одесской области едва не убил подростка. Ветром парня подняло на воздух, а после бросило лицом на бетон. Парень упал лицом вниз и довольно сильно ударился головой, получив травмы лица.

А на запорожском курорте появился водный смерч. Отдыхающие сняли необычное природное явление прямо с пляжа. Смерч заметили в Азовском море.

В то же время доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова предупредила об опасном стихийном бедствии в Украине. По ее словам, в южной части Украины станут все чаще проноситься смерчи – к этому будет приводить резкий перепад температур.
Россия, Черное море, рыбаки, смерч
Источник:

"Сегодня"

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