У границ Украины развернули российские ракетные комплексы "С-300"

Сегодня, 13:30

Также были привлечены зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С"

Фото: facebook.com/mod.mil.rus
Фото: facebook.com/mod.mil.rus

В Ростовской области, у границы с Украиной, Россия развернула ракетные комплексы "С-300" "Фаворит" из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа РФ. Об этом сообщил представитель ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"В ходе выполнения боевой задачи по охране воздушного пространства Ростовской области и Азовского побережья Краснодарского края боевые расчеты ЗРС С-300 совершили выдвижение в район развертывания пусковых установок, осуществили топопривязку и ориентирование комплекса на местности, приступили к обнаружению и отслеживанию целей", – заявил он.

По его словам, "для прикрытия района развертывания привлекались подразделения зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".

Ранее Литва заявила о размещении Россией "Искандеров" в Калининграде. В Москве не подтвердили эти данные. Тогда спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никому не угрожаетно имеет суверенное право размещать вооружения где угодно на своей территории.

В свою очередь посол Латвии в России Марис Риекстиньш заявил, что странам НАТО придется обдумать ответные шаги в случае подтверждения информации о размещении оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области на постоянной основе. 
Россия, Украина, граница, ростовская область, ракетные комплексы
Источник:

Интерфакс

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