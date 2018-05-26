У границ Украины развернули российские ракетные комплексы "С-300"

В Ростовской области, у границы с Украиной, Россия развернула ракетные комплексы "С-300" "Фаворит" из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа РФ. Об этом сообщил представитель ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"В ходе выполнения боевой задачи по охране воздушного пространства Ростовской области и Азовского побережья Краснодарского края боевые расчеты ЗРС С-300 совершили выдвижение в район развертывания пусковых установок, осуществили топопривязку и ориентирование комплекса на местности, приступили к обнаружению и отслеживанию целей", – заявил он.

По его словам, "для прикрытия района развертывания привлекались подразделения зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".

Ранее Литва заявила о размещении Россией "Искандеров" в Калининграде. В Москве не подтвердили эти данные. Тогда спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никому не угрожает, но имеет суверенное право размещать вооружения где угодно на своей территории.

В свою очередь посол Латвии в России Марис Риекстиньш заявил, что странам НАТО придется обдумать ответные шаги в случае подтверждения информации о размещении оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области на постоянной основе.