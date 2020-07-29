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У Кадырова впервые подтвердили участие чеченцев в войне на Донбассе

29 июля, 12:06

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В Чечне показали спецназовца, которого наградили за участие в войне в Украине

В окружении главы Чечни Рамзана Кадырова, которого недавно внесли в список санкций США, впервые подтвердили участие чеченских наемников в боевых действиях на Донбасе.

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Об этом на своей странице в Instagram сообщил командир полка полиции спецназначения им. А. Кадырова Замид Чалаев.

Он опубликовал фото своего своего сослуживца, поздравляя того с днем рождения. На снимке изображен мужчина в российском обмундировании со множеством наград. Судя по погонам, его звание – лейтенант.

На вопрос комментаторов о происхождении наград Чалаев ответил, что его сослуживец "был в Украине и Ливии, потом – Сирия, Южная Осетия".

Чуть ниже Чалаев на комментарий "в Украине наших нет" опять ответил, что "он был", имея в виду лейтенанта из своего полка.

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Стоит отметить, что официально российские власти отрицают участие своих войск в боевых действиях в этих странах. Однако ранее президент РФ Владимир Путин признавал присутствие на Донбассе российского спецназа.

Напомним, ранее в этом месяце Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского извинений за оскорбившее его видео "Квартала 95".

Также смотрите видеосюжет о санкциях, которые США ввели против чеченских спецназовцев в прошлом году.

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Россия Донбасс Чечня война на Донбассе война в Украине Рамзан Кадыров

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