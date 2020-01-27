"У меня нет другого выхода": россиянин бросил в аэропорту двух маленьких детей

Отец просил не разлучать братьев и обещал скоро их забрать

Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Фото: instagram.com/andreyvorobiev

Не успела Россия отойти от новостей об убийстве младенца в Свердловской области, как следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который бросил двух несовершеннолетних сыновей в московском аэропорту "Шереметьево".

Мальчиков 5 и 8 лет обнаружили 26 января. В оставленном с ними рюкзаке находились запасные вещи, копии документов и "объяснительная" записка, в которой мужчина заявил о финансовых трудностях и обещал скоро забрать их обратно.

"Прошу помочь моим детям. Определите их, пожалуйста, во временный дом приюта, так как в данный момент у меня очень тяжелая финансовая обстановка. Я их позже заберу. Прошу детей не разлучать. Документы на детей в рюкзаке. Простите, но в данный момент у меня другого выхода нет", – гласит текст записки.

Горе-отца уже нашли. Им оказался 41-летний Виктор Гаврилов. Оказалось, что он прилетел в Москву из Хабаровска на заработки. Детей он воспитывает сам – жена его бросила.

Реклама

Мужчину уже задержали – ему грозит штраф или лишение свободы за оставление детей в опасности.

Российские журналисты сумели разыскать и мать детей – Ольга Пушкарева утверждает, что три года назад сбежала из семьи, потому что муж ее регулярно избивал и даже резал. Она четыре раза снимала побои (сотрясение мозга), но в полиции отказывались принимать ее заявления.

В тренде Опасность эпидемии растет: США и Япония эвакуируют своих граждан из Китая

Женщина уже выразила готовность забрать сыновей. Она утверждает, что живет с новым мужчиной, который согласен позаботиться и о ее детях от первого брака.

А вот найденные мальчики находятся во временном приюте. Их могут вернуться обратно в Хабаровск.

Напомним, в прошлом году в Каменском Днепропетровской области в больницу скорой помощи подбросили новорожденного с привязанными золотыми кольцами.

А вот о новом виде мошенничества, мишенью которого стали дети в Украине, вы можете узнать в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама