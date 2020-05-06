У министра культуры России обнаружили коронавирус

Вслед за премьер-министром России Михаилом Мишустиным, у которого ранее диагностировали коронавирусную болезнь COVID-19, инфекцией SARS-CoV-2 заразился еще один член правительства.

Речь идет о министре культуры Ольге Любимовой, диагноз которой 6 мая подтвердила ее пресс-секретарь.

"Глава Минкультуры Ольга Любимова работает удаленно. Результаты теста на COVID положительные, министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет", — отметили у Любимовой.

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Стоит отметить, что глава Минкультуры РФ стала уже четвертым членом российского правительства с коронавирусом: помимо Ольги Любимовой и Михаила Мишустина, инфекцию обнаружили также у министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова.

Напомним, что на сегодняшний день Россия занимает пятое место в мире по распространению COVID-19. По состоянию на 6 маяв стране зарегистрировали 165 929 случаев инфицирования- больше только в США, Италии, Испании и Великобритании.

Кроме того, стало известно, где от эпидемии прячут российского президента Владимира Путина.

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