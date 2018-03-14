У многодетной россиянки отобрали детей за операцию по удалению груди

Сегодня, 17:55

Суд РФ постановил, что Юлия – мужчина, а ее брак с мужем – незаконный


У многодетной матери Юлии Савиновских из Екатеринбурга, после того как она сделала мастэктомию, соцслужбы отобрали двух усыновленных детей с инвалидностью. И угрожают забрать трех родных. 

У многодетной мамы Юлии Савиновских после кормления трех малышей грудь выросла до 7-го размера. Через три года страданий Юлия решила избавиться тяжелой ноши. В родном Екатеринбурге чиновники ее не поддержали и не поняли.

У матери пяти детей двух усыновленных отобрали соцслужбы. Почему – Юлии сказали, что все из-за ее высказывания в соцсетях. Свои действия чиновники мотивировали тем, что им стало известно о проведении Юлией Савиновских хирургической (пластической) операции по удалению молочных желез с целью дальнейшего возможного изменения паспортного пола в связи с транссексуализмом. 

Отвоевать детей мать пыталась в суде. И победили чиновники, главный аргумент – женщина удалила себе грудь. А значит, превратилась в мужчину. 

Брак семьи Савиновских признали однополым. А значит, – незаконным на территории России. Родители волнуются, что теперь у них заберут и трех родных детей – они еще несовершеннолетние.

Двое усыновленных детей Юлии – уже полгода в детдоме. Последний раз она их видела осенью. Затем – суд запретил встречи. Шансов вернуть их в семью – все меньше. 

Юлия не собирается сдаваться и хочет обратиться в Европейский суд по правам человека.

"Если я не найду правды в российских судах – естественно, я буду обращаться в Евросуд по правам человека. Другое дело, что органы власти в нашей стране всё чаще решение Европейского суда НЕ исполняют." – отметила женщина.

Напомним, недавно 28-летний гражданин Японии Мицутоки Шигета завоевал в суде право быть отцом сразу для 16 детей. 

Ранее Джессика Аллен стала матерью дважды: она выносила одного ребенка как суррогатная мать для китайской пары и второго — своего собственного. На шестой неделе беременности выяснилось, что Джессика ждет двоих детей.
Россия, суд, ребенок, детдом, мать, операция, опека
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Роман Сущенко. Фото: из открытых источников

Московский суд принял новое решение по Сущенко

27 Ноября 2017, 11:27

Сущенко успел заявить в зале суда, что оказывается давление на его адвоката Фейгина, чтобы лишить его защиты в российских судах

Запад

В Луцке пьяница-мать отказалась забрать из больницы ребенка

15 Февраля, 13:06

Ребенок оказался в детдоме и подан на усыновление
Загрузка...

Украина

Россия в агонии. Фото: AFP

"Это не сверхдержава, а страна, которая развалится": в Украине дали оценку России

29 Ноября 2017, 13:54

Эксперт указал на тревожную тенденцию по распаду империй и объяснил, когда это случится с РФ

Харьков

Фото: pixabay.com

В Харькове начался суд по делу об избиении до смерти трехлетнего ребенка

21 Февраля, 01:40

По версии обвинения, отец на глазах у жены в очередной раз жестоко избил трехлетнего сына - ребенок позже скончался в больнице

Техно

Археологи нашли древнейшего ребенка. Фото: Getty

Археологи обнаружили 6000-летнего ребенка, умершего на руках у матери

3 Февраля, 10:54

При раскопке самой древней могилы, когда-либо обнаруженной учеными, они пришли к выводу, что перед смертью мать укачивала малыша

Украина

С кем будут дети. Предстоит решить суду с учетом всех жизненных обстоятельств обоих родителей

Как не дать более состоятельному супругу при разводе отобрать у вас детей

26 Февраля, 04:20

С октября 2017 года мать не имеет приоритета по проживанию детей с ней
Загрузка...