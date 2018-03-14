У многодетной россиянки отобрали детей за операцию по удалению груди

Суд РФ постановил, что Юлия – мужчина, а ее брак с мужем – незаконный

У многодетной матери Юлии Савиновских из Екатеринбурга, после того как она сделала мастэктомию, соцслужбы отобрали двух усыновленных детей с инвалидностью. И угрожают забрать трех родных.

У многодетной мамы Юлии Савиновских после кормления трех малышей грудь выросла до 7-го размера. Через три года страданий Юлия решила избавиться тяжелой ноши. В родном Екатеринбурге чиновники ее не поддержали и не поняли.

У матери пяти детей двух усыновленных отобрали соцслужбы. Почему – Юлии сказали, что все из-за ее высказывания в соцсетях. Свои действия чиновники мотивировали тем, что им стало известно о проведении Юлией Савиновских хирургической (пластической) операции по удалению молочных желез с целью дальнейшего возможного изменения паспортного пола в связи с транссексуализмом.

Отвоевать детей мать пыталась в суде. И победили чиновники, главный аргумент – женщина удалила себе грудь. А значит, превратилась в мужчину.

Брак семьи Савиновских признали однополым. А значит, – незаконным на территории России. Родители волнуются, что теперь у них заберут и трех родных детей – они еще несовершеннолетние.

Двое усыновленных детей Юлии – уже полгода в детдоме. Последний раз она их видела осенью. Затем – суд запретил встречи. Шансов вернуть их в семью – все меньше.

Юлия не собирается сдаваться и хочет обратиться в Европейский суд по правам человека.

"Если я не найду правды в российских судах – естественно, я буду обращаться в Евросуд по правам человека. Другое дело, что органы власти в нашей стране всё чаще решение Европейского суда НЕ исполняют." – отметила женщина.

Напомним, недавно 28-летний гражданин Японии Мицутоки Шигета завоевал в суде право быть отцом сразу для 16 детей.

Ранее Джессика Аллен стала матерью дважды: она выносила одного ребенка как суррогатная мать для китайской пары и второго — своего собственного. На шестой неделе беременности выяснилось, что Джессика ждет двоих детей.















