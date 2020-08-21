Українська
$ 27,48
32,55
  1. Мировые новости
  2. Россия

У Навального не отравление: врачи установили точный диагноз

21 августа, 11:31

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Омские медики определили причину резкого ухудшения самочувствия политика

Российские медики, которые лечат госпитализированного прямо с самолета оппозиционера Алексея Навального, считают, что его самочувствие ухудшилось не из-за отравления.

Реклама

Об этом, как сообщает Telegram-канал Mash, 20 августа заявил замглавврача омской больницы, где находится политик, Анатолий Калиниченко.

"На сегодняшний день из тех исследований, которые были выполнены ... ядов или следов их пребывания в организме не выявлено. Наверное, диагноз "отравление" остается где-то на подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенес отравление", — сказал Калиниченко.

Он добавил, что в результате практически суточных манипуляций с Навальным, врачи "практически имеют полный диагноз". При этом Калиниченко отказался называть поставленный диагноз, но отметил, что об этом сообщили жене и брату оппозиционера.

Кроме того, врач упомянул осложнения, которые возникли у Навального после госпитализации.

Реклама

Читайте также: Навальный в коме: все подробности вероятного покушения (фото, видео)

В тренде
Оппозиция потребовала срочной встречи с руководством силовиков Беларуси

Ранее главврач этой же больницы Александр Мураховский заявил о пяти возможных диагнозах Навального, но при этом ни один из них он не назвал.

Кроме того, он же выступил против транспортировки политика в Германию до стабилизации его состояния, так как перепады давления во время полета могут его ухудшить.

Как сообщали новости "Сегодня", 20 августа Алексей Навальный почувствовал проблемы со здоровьем в самолете, следовавший из Томска в Москву. Из-за этого самолет срочно посадили в Омске и политика забрали в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас он находится в коме.

Терапевт и кардиолог Навального Ярослав Ашихмин настаивает на том, что его необходимо лечить за границей – в Германии или Франции. Однако омские врачи отказываются выпускать пациента за границу, утверждая, что перелет может усугубить его состояние.

Реклама

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия отравление яд оппозиционер Фонд борьбы с коррупцией Алексей Навальный
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Россия ввела войска, ситуацию контролирует Путин: как Кремль помогает Лукашенко
Россия ввела войска, ситуацию контролирует Путин: как Кремль помогает ЛукашенкоДругие страны
Кравчук рассказал о новом ультиматуме Кремля в ТКГ
Кравчук рассказал о новом ультиматуме Кремля в ТКГПолитика
"Кравчук удивил": в ТКГ рассказали о новом требовании РоссииПолитика
Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в Беларуси
Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в БеларусиПолитика
Гимн Беларуси и море крови: что рассказали женщины, вышедшие из СИЗО
Гимн Беларуси и море крови: что рассказали женщины, вышедшие из СИЗОРоссия
Россия загнала ситуацию в тупик: в ТКГ назвали цель нового требования Москвы
Россия загнала ситуацию в тупик: в ТКГ назвали цель нового требования МосквыПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять