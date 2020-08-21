У Навального не отравление: врачи установили точный диагноз

Российские медики, которые лечат госпитализированного прямо с самолета оппозиционера Алексея Навального, считают, что его самочувствие ухудшилось не из-за отравления.

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Об этом, как сообщает Telegram-канал Mash, 20 августа заявил замглавврача омской больницы, где находится политик, Анатолий Калиниченко.

"На сегодняшний день из тех исследований, которые были выполнены ... ядов или следов их пребывания в организме не выявлено. Наверное, диагноз "отравление" остается где-то на подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенес отравление", — сказал Калиниченко.

Он добавил, что в результате практически суточных манипуляций с Навальным, врачи "практически имеют полный диагноз". При этом Калиниченко отказался называть поставленный диагноз, но отметил, что об этом сообщили жене и брату оппозиционера.

Кроме того, врач упомянул осложнения, которые возникли у Навального после госпитализации.

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Ранее главврач этой же больницы Александр Мураховский заявил о пяти возможных диагнозах Навального, но при этом ни один из них он не назвал.

Кроме того, он же выступил против транспортировки политика в Германию до стабилизации его состояния, так как перепады давления во время полета могут его ухудшить.

Как сообщали новости "Сегодня", 20 августа Алексей Навальный почувствовал проблемы со здоровьем в самолете, следовавший из Томска в Москву. Из-за этого самолет срочно посадили в Омске и политика забрали в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас он находится в коме.

Терапевт и кардиолог Навального Ярослав Ашихмин настаивает на том, что его необходимо лечить за границей – в Германии или Франции. Однако омские врачи отказываются выпускать пациента за границу, утверждая, что перелет может усугубить его состояние.

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