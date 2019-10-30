У племянника Путина нашли тайные миллиарды: подробности

Pavel Golovkin/Pool via REUTERS

Ранее журналисты нашли колоссальное состояние у дочери российского президента Владимира Путина Екатерины Тихоновой, а теперь оказалось, что его племянник является одним из самых богатых людей страны.

Об этом гласят результаты расследования, которое провело издание "Проект" в отношении 51-летнего Михаила Шеломова – сына двоюродной сестры Путина по матери.

Бизнесом мужчина занялся в 2004 году – до того он работал на стройках и фотографом.

В 2002 году Шеломов при содействии своего дяди устроился "специалистом по разным вопросам" в судоходную госкомпанию "Совкомфлот", а спустя два года купил 13,5% акций страховой фирмы "Согаз". Журналисты оценивают сумму сделки примерно в 14 млн долларов.

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А в 2007 году племянник Путина стал совладельцем банка "Россия", который принадлежит попавшему под санкции ЕС старому другу президента РФ Юрию Ковальчуку. Еще одним пакетом акций Шеломов управляет через компанию "Платинум".

Журналисты оценивают его состояние в 1,25 млрд рублей, что делает его 81-ым в списке российских олигархов.

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Однако это не увязывается с его образом жизни – Шеломов дважды в неделю посещает охраняемый поселок, где родилась мать Путина. На участке расположен скромный дом, баня, и яблочный сад, где президентский родственник ухаживает за деревьями.

Живет Михаил Шеломов в квартире на окраине Санкт-Петербурга. В 2017 году телеканал "Дождь" оценил стоимость его жилья в 18 миллионов рублей. Примерно столько он зарабатывает за три дня.

При этом журналисты не берутся утверждает, что означает ли это, что предприниматель является лишь номинальный владельцем своего состояния.

Напомним, ранее стало известно, что дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова устроилась на стажировку в Европейский парламент.

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