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У премьера РФ коронавирус: Путин назначил временного главу правительства

30 апреля, 20:51

Елена Кузьмич

Мишустин постоянно тестировался на наличие коронавируса и старался избегать лишних контактов, но заразился новой пневмонией

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил на первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности главы правительства России из-за того, что у Михаила Мишустина подтвердился коронавирус.

"Исполнение обязанностей председателя правительства Российской Федерации Мишустина М.В. осуществляется первым заместителем председателя правительства Российской Федерации Белоусовым А.Р.", – говорится в указе российского президента, – сообщили в Кремле.

Соответствующий указ вступил в силу со дня подписания.

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Такое решение Путина принято "в целях обеспечения непрерывного функционирования органов государственной власти".

Напомним, что ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил Путину по видеосвязи, что заразился коронавирусом. "Я планирую находиться в активном контакте по телефону и по видеосвязи по всем основным вопросам", – сообщил Мишустин и предложил временно возложить исполнение своих обязанностей на Белоусова. Путин это предложение поддержал, но стукнул кулаком по столу.

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Заметим, что мэр Москвы Сергей Собянин считает, что заражение премьер-министра РФ Михаила Мишустина коронавирусом является сигналом о необходимости отложить популистские разговоры о преодолении проблем, связанных с распространением коронавируса.

"Ничего хорошего в этом абсолютно нет. Но это просто сигнал всем нам: давайте мы отложим разговоры какие-то популистские, что у нас все замечательно, что мы тут уже все прошли проблемы и давайте все тут погуляем, походим. Но чем это закончится? Боюсь, что ничем хорошим", – сказал он в эфире одного из российских телеканалов.

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Собянин рассказал, что Мишустин постоянно тестировался на наличие новой пневмонии и старался избегать лишних контактов, но все равно заразился.

Ранее сообщалось, что более 100 тысяч россиян заразились коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия коронавирус Владимир Путин Михаил Мишустин

Источник: ТАСС

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