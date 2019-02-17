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У Путина не верят, что отношения со США наладятся

Сегодня, 16:44

Ушаков заявил об отсутствии перспектив нормализации отношений России со США

Фото: Getty Images
У Путина не верят, что отношения со США наладятся //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/82c/2d1/5c482c2d12cea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/82c/2d1/5c482c2d12cea.jpg Россия Ушаков заявил об отсутствии перспектив нормализации отношений России со США

В Кремле не видят перспектив нормализации отношений со США. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, добавив, что Москва ожидает введения новых американских санкций и готовится ответить на них.

"По-моему, и так все плохо. Перспективы тоже не просматриваются пока", – заявил он, отвечая на вопрос, может ли новая серия санкций ухудшить российско-американские отношения или дальше уже некуда.

Напомним, ранее спецпредставитель США по украинскому вопросу Курт Волкер заявил о том, что Россия отказывается делать что-либо для урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе во время президентской компании в Украине.

Также мы писали о том, что Курт Волкер пристыдил Россию за невыполнение договоренностей по Донбассу. По его словам, Москва уже четыре года ежедневно нарушает Минские соглашения: пункты документа "выполняются" Москвой с точностью до наоборот. Кроме того, не так давно Волкер заявил, что военной агрессией Россия пытается помешать европейскому курсу Украины и вернуть над ней полный контроль.

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Тег Россия, США, Путин, ушаков

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