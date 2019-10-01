У Путина объяснили, чего ждут от переговоров в Минске

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В Кремле рассчитывают, что во время переговоров в Минске окончательно согласуют "формулу Штайнмайера". Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы надеемся, что будет окончательно согласована „формула Штайнмайера", и украинская сторона официально это зафиксирует", - сказал Ушаков.

Он отметил, что это "может стать одним из важных достижений сегодняшнего заседания, помимо других итогов".

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно в России заявили о возможном срыве встречи "Нормандской четверки", поскольку украинская сторона отказалась подписать в Минске "формулу Штайнмайера". Отметим, что Москва хотела одновременной договоренности о выполнении блока по безопасности и политического, то есть, чтобы Украина согласилась ввести в действие закон об особом статусе Донбасса с амнистией боевиков и проведением выборов. Но, по мнению Москвы, эти условия должны были выполняться одновременно с требованиями Киева – разведением сил, выводом российских войск, разоружением боевиков и т.д. В итоге выходило, что Украина согласилась бы на условия России, войска которой находятся на Донбассе и контролируют "Л/ДНР" и все сопутствующие процессы.

В то же время на встрече Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске, которая прошла 18 сентября, переговорщик от Украины Леонид Кучма отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу "формулы Штайнмайера" о местных выборах. Однако реализация этой формулы возможна только при условии выполнения нескольких обязательных пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга ОБСЕ; вывод российских войск; разведение сил по всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей на территории ОРДЛО.

Кроме того, Леонид Кучма позже назвал условия для подписания "формулы Штайнмайера". Второй президент четко дал понять, что заявил, что не подпишет документ на условиях России.

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