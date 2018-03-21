"У Путина от 6 недель до полугода" – Пионтковский

Путин в Кремле остается не еще на 6 лет, а на пожизненно, – заявил российский политолог Андрей Пионтковский в интервью на канале Sotnik-TV.

Также он прокомментировал то, как могут развиваться отношения Путина с Западом в ближайшие 6 лет.

"Я думаю, что все определится в ближайшие 6 месяцев, или даже 6 недель. Потому что никаких новых пакетов (санкций. – Ред.) или старых не существует. Существует один единственный инструмент, которым Запад может подорвать все политические и психологические основы путинской системы. Этот инструмент – это конфискация как преступно нажитых громадных капиталов российской клептократии, хранящихся на Западе, включая и личные капиталы Путина", – заявил Пионтковский.

По оценкам американских авторитетных экономических институтов – это примерно около триллиона долларов частных российских активов в США и около полутриллиона долларов в Великобритании, – отметил политолог.

"Существующее законодательство Великобритании и Штатов даже не требует никаких новых политических решений и введения новых санкций. По этому законодательству эти капиталы должны быть сначала заморожены, потом конфискованы по обвинению в отмывании денег, добытых преступным путем путем", – добавил Пионтковский..

"Эта беседа состоялась до того, как стало известно о звонке Трампа Путину, что не отменяет главного, сказанного экспертом Андреем Пионтковским: "У Запада есть шанс признать свою ошибку, заключающуюся в долгом содействии режиму Путина и, наконец, разобраться с ним", – уточняется в описании к видео.

Ранее Пионтковский заявил, что у Путина провалился еще один план по Украине. Он указал на отсутствие логики в ядерных угроза Путина и почему ему это не выгодно.