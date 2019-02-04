У Путина отреагировали на опрос о желании россиян покинуть страну
В Кремле утверждают, что результаты опроса «Левада-центра» об эмиграции их не беспокоят
Результаты социологического исследования "Левада-центра", согласно которым двое из пяти представителей российской молодежи хотят жить в другой стране, не вызывают тревогу у руководства РФ, поскольку они якобы не такие уж и высокие, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Это не такой высокий показатель", – сказал он 4 февраля.
Кроме того, по его словам, нельзя рассматривать отдельно от других задававшихся вопросов.
"Там же, когда вы смотрите социологические опросы, нужно смотреть вопросы, которые задаются. Кроме того, эти показатели нельзя рассматривать, приводить и комментировать в отрыве от всего набора вопросов, которые были по этой теме", – отметил Песков.
Стоит добавить, что, согласно тому же исследованию, совокупное количество россиян, готовых эмигрировать, составило 17%.
Напомним, что, согласно другому соцопросу, количество россиян, которые считают, что сегодня страна движется по неверному пути, превысило число тех, кто придерживается противоположного мнения, следует из январского опроса.
Также мы писали, что россияне назвали своими главными врагами США и Украину, а террористическая организация "Исламское государство" оказалась в конце списка.
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