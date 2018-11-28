У Путина отрицают, что Порошенко пытался поговорить с ним по телефону из-за захвата кораблей

Сегодня, 01:06

Песков заявил, что президенты РФ и Украины не контактировали после инцидента в Керченском проливе

Дмитрий Песков. Фото: AFP
Дмитрий Песков. Фото: AFP

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин не общался по телефону с президентом Украины Петром Порошенко в связи с инцидентом в Керченском проливе, в результате которого были задержаны украинские корабли.

"Каких-либо телефонных контактов президентов не было", – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с заявлением Порошенко о том, что он пытался ночью после задержания кораблей связаться с Путиным, но его запрос остался без ответа.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что после нападения и захвата украинских кораблей Россией пытался поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, но не получил ответа от российской стороны.


"Ночью я заказал разговор с президентом России Путиным, мы не получили ответа, и я вынужден был обратиться к канцлеру Германии, чтобы она переговорила с Путиным с целью немедленного освобождения украинских воинов и украинских кораблей", – заявил он.

"Мы должны быть едины и за своих стоять до конца", – добавил глава государства.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Мы показывали видео, как корабль ФСБ РФ таранил украинский буксир. После этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – более 20 моряков в заложниках.

В ответ на такие действия России власти Украины пошли на радикальные меры. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.
Россия, видео, Путин, Порошенко, азовское море, корабли, Керченский пролив, Песков, Петр Порошенко, ФСБ РФ
Источник:

Интерфакс

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