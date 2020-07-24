У Путина ответили на предложение Зеленского по Минским соглашениям

На фоне достижения новых договоренностей о прекращении огня на Донбассе в Кремле заявили, что не видят необходимости в детальном анализе пунктов Минских соглашений. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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"Трудно сказать, что там (в Минских договоренностях) можно расшифровывать, потому что все написано достаточно просто, документ содержит исчерпывающие формулировки", – заявил Песков.

Он добавил, что международные контакты по этой теме будут продолжаться.

Ранее на пресс-конференции в Станице Луганской президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев настаивает на расшифровке каждого пункта Минских договоренностей.

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"Тогда мы будем знать и будем видеть, в состоянии ли выполнить это или не в состоянии, как это будем (выполнять. – Ред.), кто отвечает (за выполнение – Ред.). Все эти вопросы, которые вас интересуют, есть (на переговорах. – Ред.) в Минске и на Банковой, мы все их поднимаем. Каждый раз, просто читая пункт, говоря о том, что запрещено оружие, использование, кто отвечает – это целая история. Мы хотим мелочи, и в мелочах будут ответы на все вопросы", - подчеркнул он.

Также Зеленский прокомментировал договоренность о новом перемирии на Донбассе.

Как сообщали новости "Сегодня", 22 июля состоялись очередные переговоры Трехсторонней контактной группы, на которых договорились о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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