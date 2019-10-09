У Путина ответили на сообщения о спецподразделении Кремля для диверсий в Европе

Фото: kremlin.ru

В Кремле отреагировали на публикацию The New York Times о существовании в спецслужбах России секретного подразделения для дестабилизации ситуации в Европе.

"Подобные публикации, это, скажем так, из разряда "криминального чтива", pulp fiction по-английски", – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва якобы заинтересована в выстраивании добрых отношений и с Европой в целом, и с европейскими странами на двусторонней основе.

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Ранее издание The New York Times сообщило, что разведывательные службы четырех западных стран выявили совершенно секретное подразделение Главного управления Генштаба России (более известно под своим прежним наименованием — Главное разведывательное управление), деятельность которого связана с дестабилизацией ситуации в Европе.

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Эта группа под условным названием "часть 29155" действовала по крайней мере десять лет, но западные спецслужбы обнаружили ее существовании только недавно. Как пишет газета, эту информацию подтверждают разведывательные службы западных стран.

Деятельность "части 29155" вполне вписывается в"гибридную войну", которую ведет Путин против Запада. Она сочетает пропаганду, хакерские атаки и дезинформацию, а также открытое военное противостояние, уточняется в публикации.

Именно "часть 29155", по мнению западных спецслужб, стоит за отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

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