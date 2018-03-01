У Путина предложили назвать новое вооружение в честь "Гиви"

Сегодня, 17:11

Президент РФ рассказывал о вооружениях, а Сурков решил придумать им название

&quot;Гиви&quot;. Фото из открытых источников
"Гиви". Фото из открытых источников

Помощник президент России Владислав Сурков считает, что новую российскую стратегическую ракету нужно назвать в честь убитого на Донбассе Михаила Толстых с позывным "Гиви", который был главарем бандформирования "Сомали". Об этом написал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

По его мнению, ликвидированный на востоке Украины главарь боевиков "герой".

"Я хочу принять участие в конкурсе на название новых систем вооружения. "Гиви" – потому что есть такой герой Донбасса", – заявил Сурков.

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Отметим, что не уточняется, о какой именно ракете говорил помощник российского президента. В российских СМИ указывают на новую крылатую ракету.

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Напомним, сегодня на выступлении перед Советом Федерации президент РФ Владимир Путин заявил о разработке мощнейшей ракеты "Сармат" и показал видео. По его словам, новая ракета должна заменить знаменитую "Сатану" и сможет преодолеть любые системы ПРО.

Кроме того, российский лидер заявил, что РФ готова ударить ядерным оружием и объяснил, в каком случае его применит. Путин отметил, что даже если без ядерной атаки России будет угрожать опасность от обычного вооружения, Москва ответит ядерным ударом.
Россия, Путин, ракета, сурков, гиви
Источник:

"Сегодня"

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