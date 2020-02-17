У Путина признали Россию преемницей пыток и репрессий в СССР

Кремль отказался подтвердить слова судьи Конституционного суда РФ, который призвал не считать Россию правопреемницей СССР.
Комментируя сказанное судьей Константином Арановским, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это его личным мнением и подчеркнул – у Владимира Путина придерживаются противоположной точки зрения.
"В данном случае мы оставляем это без комментария и исходим из того, что Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза", – сказал Песков 17 февраля.
Как сообщили российские СМИ, Конституционный суд страны разрешил вернуть трем женщинам жилплощадь, которую советская власть отняла у их родителей в связи со ссылкой. В то же время, судья Арановский назвал "спорным" правопреемничество и "перенесение на Россию обязательств коммуно-советской власти и ее репрессивно-террористических деяний".
"Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает ее считаться с последствиями его деятельности, включая политические репрессии ... Даже в условном юридическом смысле России незачем навлекать на свою государственную личность вину в советских репрессиях", – добавил судья.
Напомним, что ранее министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу обратился к России как преемнице СССР и потребовал компенсацию за советскую оккупацию.
А недавно президент Украины Владимир Зеленский разозлил россиян высказыванием о вине СССР во Второй мировой.
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