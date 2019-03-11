У Путина прокомментировали ограничения в интернете для россиян

Российская власть якобы решила перестраховаться на случай, если Запад решит отключить РФ от "всемирной паутины"

Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru.

У Путина прокомментировали ограничения в интернете для россиян //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/544/a85/5c6544a85c8ef.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/544/a85/5c6544a85c8ef.jpg 2019-03-11T14:26:00+02:00 Россия Российская власть якобы решила перестраховаться на случай, если Запад решит отключить РФ от «всемирной паутины»

В Кремле уверяют, что принятые Государственной думой изменения в законодательство не ограничат права россиян в доступе к интернету – власть решила перестраховаться на случай, если для России отключат мировой интернет. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, за свободу интернета в России выступают и авторы нового закона, и правительство, и Кремль.

"Никто не является сторонником идеи урезания интернета или ограничения возможности работы Всемирной сети. Поэтому в плане свободы интернета позицию участников этой акции можно поддержать. Но нельзя поддержать их непонимание, заблуждение, что принятые законопроекты каким-то образом направлены на ограничение свободы интернета. Они как раз направлены на жизнеспособность интернета в условиях потенциальных агрессивных действий в киберпространстве в отношении нашей страны", – сказал Песков.

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Спикер Кремля отметил, что российская власть якобы решила перестраховаться на случай, если Запад отключит Россию от интернета.

"Я хочу еще обратить ваше внимание. Я сегодня смотрел утром телевизор и там сегодня один из участников акции говорит: "Они хотят нажать кнопку и отключить интернет". Это он говорил про власти Российской Федерации. Но это абсолютное заблуждение. При этом этот участник почему-то совершенно не опасается того, что кто-то за океаном нажмет на эту кнопку и отключит его от этого интернета. А опасаться надо именно этого, и как раз действия законодателей, действия властей направлены на то, чтобы застраховать наших граждан от подобных отключений в случае наступления такой ситуации", – подчеркнул он.

Напомним, 7 марта Госдума РФ приняла закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от "всемирной паутины". Также в России ввели наказание за фейки в интернете. В случае публикации недостоверной информации, российские контролирующие органы будут наказывать и штрафами и блокировкой доступа к интернет-ресурсу.

В связи с законодательными новшествами Россию охватили протесты из-за превращения интернета в "Путиннет". Десятки тысяч россиян вышли на митинги накануне за свободный интернет, не обошлось без задержаний. Только в Москве, по информации ОВД-инфо, в участки полиции попали около тридцати человек.

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