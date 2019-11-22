У Путина прокомментировали зверства российских наемников в Сирии

В Кремле утверждают, что не имеют никакого отношения к наемникам

Фото: kremlin.ru

Кадры жестокого убийства в Сирии, опубликованные в СМИ, шокируют, однако власти России не обладают информацией о запечатленных там людях и не имеют к ним какого-либо отношения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, они (журналисты "Новой газеты", – Ред.) опубликовали шокирующие фотографии, (с ними) удалось ознакомиться. Это действительно шокирующая информация", – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Я не знаю, насколько оправданы выводы, которые делают (журналисты издания) всякие попытки идентифицировать этих людей. В любом случае могу сказать, что мы не обладаем никакой информацией и не имеем никакого отношения к этим людям", – подчеркнул Песков.

На вопрос, могут ли следственные органы РФ провести расследование по данной информации, пресс-секретарь президента РФ сказал: "Если они посчитают необходимым, то они это сделают".

Ранее замгенпрокурора РФ Александр Буксман заявил, что проверка причастности россиян к зверской казни сирийца, вероятно, относится к компетенции Следственного комитета России.

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Напомним, в сеть попало видео зверств наемников ЧВК "Вагнер", замучивших мужчину, которого они называли "боевиком" ИГИЛ. Жертву кувалдой забили до смерти, ножом отпилили голову, саперной лопаткой отрубили руки, а затем сожгли тело.

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Редакция предупреждает, что ролик содержит сцены жестокого насилия и не рекомендуется к просмотру лицам до 21 года

"Новая газета" установила, что один из участников казни, лицо которого было открыто, – это бывший сотрудник ставропольской патрульно-постовой службы, поступивший в ЧВК "Вагнер". Арабские СМИ считают, что казненный дезертировал после мобилизации в резерв армии президента Сирии Башара Асада.

Ранее Служба безопасности Украины предупреждала, что Россия вербует украинцев на Донбассе для войны в Сирии.

Примечательно, что интересы ЧВК "Вагнер" не ограничиваются одной только Сирией.

По некоторым данным, вагнеровцы также действовали в Южной Америке, где охраняли номинального президента Венесуэлы Николаса Мадуро .

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