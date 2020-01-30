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У Путина рассказали, как в Кремле борются с китайским коронавирусом

30 января, 02:15

По словам Пескова, работа ведется в обычном режиме

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Никакие специальные меры в Кремле не принимаются из-за вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью российскому телеканалу.

"Мы особых мер не принимаем. Мы, собственно, в целом очень стараемся относиться внимательно к тому, чтобы сотрудники не ходили, не чихали на работе и так далее, - сказал он. - Чихаешь – сиди дома, болей, не заражай никого другого, потому что график настолько напряженный, что болеть нет времени. И поэтому в обычном режиме работаем".

Ранеепрезидент РФ Владимир Путин на совещании по предупреждению распространения коронавируса впервые официально прокомментировав вспышку этой инфекции. Он заявил, что в России уже разработали ряд превентивных мер по нераспространению в стране нового типа коронавируса, который сейчас стремительно распространяется в Китае.

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Напомним, что до самой России смертельный вирус пока не добрался. Ранее сообщалось о госпитализации россиян, которые вернулись из Китая с симптомами пневмонии. Однако анализы не подтвердили у них коронавирус.

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На данный момент, помимо Китая, откуда начал распространяться коронавирус 2019-nCoV, им инфицировались еще в 14 странах: Японии, Таиланде, Сингапуре, Южной Корее, Малайзии, Вьетнаме, Непале, Камбодже, Шри-Ланке, Австралии, США, Германии,Франции и ОАЭ.

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Россия Китай кремль коронавирус Дмитрий Песков

Источник: ТАСС

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