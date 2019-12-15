Зеленскому нужна власть, чтобы установить мир на Донбассе – Песков

Песков считает, что Зеленский хочет решить конфликт на Донбассе, но для этого нужны власть и авторитет

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет решить конфликт на Донбассе, однако нужен авторитет и доминирование на политической арене Украины. Об этом он сказал в интервью российского телеканала.

"Зеленский искренне хочет решить этот конфликт, но это требует силы воли, политического авторитета и доминирования на политической арене в Украине", — сказал Песков.

Также ранее Дмиртий Песков сказал, прорыва на саммите в "нормандском формате" в Париже не было. Он считает, что "нормандский формат" возобновился после длительного перерыва". В то же время подчеркнул, что "судьбоносный прорыв" достигнут не был.

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В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами после саммита, заявил, что условным счетом после встречи лидеров "Нормандской четверки"(Украина, Германия, Франция, Россия. – Ред) в Париже стала "ничья". "Сейчас правильно быть дипломатом. Давайте говорить: пока что "ничья", — отметил украинский лидер по итогам переговоров.

Мы писали, что Украина на переговорах в "нормандском формате" в первую очередь планирует защищать интересы своих граждан по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Кроме этого, как сообщали новости "Сегодня", президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что сейчас будет идти работа по подготовке к проведению местных выборов на Донбассе, чтобы через четыре месяца снова собраться в "нормандском формате".

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