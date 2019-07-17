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У Путина сказали, идут ли переговоры об обмене украинских моряков

17 июля, 15:33

В Кремле ответили на вопрос о возможности возвращения на родину 24 украинских пленников

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Дмитрий Песков. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov.

Киев и Москва не ведут переговоры об обмене незаконно удерживаемых в России 24 военнопленных украинских моряков, которым сегодня вновь продлили арест на три месяца – до 24 октября.

Об этом на брифинге 17 июля заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Я отвечал уже на этот вопрос. Нет, переговоры об обмене украинских моряков не ведутся", – ответил он на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин допустил возможность освобождения украинских моряков, но только после завершения судебного разбирательства.

Аналогичную возможность подтвердил и координатор стороны защиты военнопленных, адвокат Николай Полозов. Он считает, что моряков могут освободить и передать Украине до оглашения приговора, если же Россия согласится исполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву.

Помимо того, ранее на переговорах со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой российский омбудсмен Татьяна Москалькова обещала обратиться к Путину с просьбой о помиловании украинских политзаключенных и военнопленных, которые удерживаются на территории страны и в аннексированном Крыму.


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Тег Песков, обмен пленными , военнопленные, пленные моряки

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Источник:

Интерфакс

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