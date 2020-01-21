У Путина в голове отдельная "российская вселенная": политолог о ситуации в РФ

В России Путин не просто так затеял конституционную реформу

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

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Президент РФ Владимир Путин инициировал изменения в Конституцию ради сохранения власти для себя и своего окружения. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

Он согласен с мнением, что Путин своей конституционной реформой затеял в России укрепление вертикали власти и ее сохранение в своих руках.

"В голове у Владимира Владимировича Путина укрепление вертикали и сохранение у него в руках власти приравниваются к укреплению государственного суверенитета, обороноспособности, к российской истории (недаром он отдельно столько времени уделил вопросу победы) и так далее. Это так всегда в головах политиков такого типа. Они свято верят, что именно они лучше всех понимают нужды страны и потому должны оставаться у власти", – сказал Орешкин.

Политолог считает, что Путин не только сам хочет остаться у власти, но и сохранить свое окружение.

"Если бы Путин был совсем один, он бы и полусуток у власти не продержался. Конечно, у него есть окружение, конечно, есть люди, которые выполняют определенные функции, а он им каким-то образом компенсирует "трудозатраты". Потому я имею в виду "коллективного Путина". Ну, и Владимира Владимировича лично тоже. Потому что, снова-таки, в голове такого рода людей все перепутано: власть, страна, окружение, он сам", – подчеркнул российский эксперт.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью "Путину важно уйти раньше срока: политолог Орешкин о загадочных действиях Кремля".

Напомним, недавно Путин сделал неожиданное заявление о передаче части своих полномочий Госдуме. Например, парламент РФ могут наделить правом утверждать главу правительства.

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