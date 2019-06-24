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У резиденции Кадырова в Чечне произошла стрельба

24 июня, 20:16

На полицейских напали боевики "Исламского государства"

Фото: Getty Images

В Чечне у резиденции Рамзана Кадырова произошла стрельба – члены группировки "Исламское государство" напали на полицейских.

После нападения патрульная с ножевыми и огнестрельными ранениями была госпитализирована. Одного злоумышленника ликвидировали.

По данным российских медиа, есть две версии нападения. По одной из них – полиция остановила авто для проверки документов, и двое неизвестных с ножом и ружьем накинулись на патрульных.

По другой версии, один мужчина на арендованном автомобиле сам остановился возле поста правоохранителей и напал на них.

Напомним, ранее мы писали о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хочет завершить карьеру на своей нынешней должности

"Хочу закончить свою карьеру будучи руководителем региона, республики", — сказал он, добавив, что не претендует на руководящую должность в стране. По его словам, он "не такого уровня человек", чтобы возглавить какое-либо федеральное министерство.

Ранее мы писали о том, что Кадыров пригрозил Ингушетии вооруженным конфликтом. Также напомним, что Рамзан Кадыров обвинил Францию в радикализации выходца из Чечни, который в мае атаковал прохожих в Париже. В результате инцидента четверо человек были ранены, а нападавшего ликвидировали полицейские.

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Тег Чечня, Кадыров, стрельба, ИГИЛ

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