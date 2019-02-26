У стен Кремля взорвали пакет – СМИ
Взрыв произошел накануне, но СМИ узнали о нем только сегодня
Пакет с канцтоварами взорвали у стен Кремля в центре Москвы, сообщает сегодня Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел в понедельник, 25 февраля.
Отмечается, что неизвестный мужчина пришел к Троицким воротам Кремля и передал сотруднику Федеральной службы охраны полиэтиленовый пакет.
"Сказал, что это бомба, молча развернулся и ушел. Территорию мигом оцепили, всех вывели, подтянув саперов, инженеров и всю королевскую рать", – говорится в сообщении.
В результате пакет взорвали, внутри нашли ручки, карандаши и две книги.
При этом не уточняется, задержан ли мужчина.
Ранее сообщалось, что по Москве вновь прокатилась волна ложных минирований. Только в течение 21 февраля звонки о бомбах поступили в 707 отделений банков, а также в десятки торговых центров и школ российской столицы и Подмосковья.
В начале февраля из-за массовых звонков о минировании в Москве и Подмосковье были эвакуированы около 25 тыс. человек.
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