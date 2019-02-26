У стен Кремля взорвали пакет – СМИ

Взрыв произошел накануне, но СМИ узнали о нем только сегодня

Фото: Pixabay

У стен Кремля взорвали пакет – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/53e/fde/5c753efde80a9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/53e/fde/5c753efde80a9.jpg 2019-02-26T15:37:00+02:00 Россия Взрыв произошел накануне, но СМИ узнали о нем только сегодня

Пакет с канцтоварами взорвали у стен Кремля в центре Москвы, сообщает сегодня Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в понедельник, 25 февраля.

Отмечается, что неизвестный мужчина пришел к Троицким воротам Кремля и передал сотруднику Федеральной службы охраны полиэтиленовый пакет.

"Сказал, что это бомба, молча развернулся и ушел. Территорию мигом оцепили, всех вывели, подтянув саперов, инженеров и всю королевскую рать", – говорится в сообщении.

В результате пакет взорвали, внутри нашли ручки, карандаши и две книги.

При этом не уточняется, задержан ли мужчина.

Ранее сообщалось, что по Москве вновь прокатилась волна ложных минирований. Только в течение 21 февраля звонки о бомбах поступили в 707 отделений банков, а также в десятки торговых центров и школ российской столицы и Подмосковья.

В начале февраля из-за массовых звонков о минировании в Москве и Подмосковье были эвакуированы около 25 тыс. человек.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " У стен Кремля взорвали пакет – СМИ". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.