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У Суркова заговорили о скором обмене пленными между Украиной и Россией

21 августа, 14:47

По словам Алексея Чеснакова, в списках на обмен могут быть и украинские моряки

/ Фото: Pixabay

В ближайшее время между Украиной и Россией может пройти обмен удерживаемыми лицами. Об этом заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, передает издание "Актуальный комментарии".

"Не удивлюсь, если в ближайшие недели состоится обмен удерживаемых лиц… И моряков тоже. Хоть это и не вопрос "нормандского формата", а скорее двусторонних отношений России и Украины, как и вся эта азово-керченская история", - сказал он.

По данным СМИ, Алексей Чеснаков – приближенный к помощнику президента РФ Владиславу Суркову.

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Ранее СМИ сообщали, что пятеро граждан Украины, незаконно осужденных в РФ и доставленных в московский следственный изолятор (СИЗО) "Лефортово", могут быть выданы на родину для отбывания наказания. Об этом сообщил осведомленный источник.

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Фото из открытых источников

Речь идет о Владимире Балухе, Павле Грибе, Николае Карпюке, Станиславе Клыхе и Александре Кольченко.

Ранее сообщалось, что участники состоявшейся 12 июля в Париже встречи в "нормандской формате" на уровне советников лидеров стран договорились о обмене пленными.

Напомним, украинский и российский омбудсмены Людмила Денисова и Татьяна Москалькова обсудили в Киеве механизм возвращения украинцев, удерживаемых в оккупированном Крыму и России, и россиян, которые отбывают наказание в Украине.

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Россия обмен обмен пленными

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