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У телеведущей случилась истерика из-за льгот в России: видео

10 февраля, 13:29

Камчатская ведущая новостей Александра Новикова оконфузилась из-за выплат льготникам

Мизерные выплаты льготникам в России рассмешили телеведущую местного телевидения на Камчатке.

Во время записи новостного выпуска о повышении соцвыплат в России на 3% телеведущая канала "Камчатка" Александра Новикова не смогла сдержать хохот из-за объема социальных услуг, на которые льготникам в РФ полагается 1155 рублей, или 577,5 грн.

"Почти 900 рублей льготник может потратить на необходимые медикаменты, 137 рублей может направить на приобретение путевки в санаторий для профилактики основных заболеваний, а оставшиеся [128 рублей] – на бесплатный проезд на международном транспорте к месту лечения и обратно", – произнесла она, прежде чем разразиться смехом.

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Пытаясь унять истерику, Новикова извинилась перед коллегами.

"Я старалась, вы слышали", — сказала она.

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Джон Салливан. Фото: REUTERS/FW1F/Bill Berkrot

Стоит отметить, что инцидент произошел не во время прямого эфира, поэтому основная масса зрителей о случившемся не узнала, однако видео широко распространилось в интернете.

Напомним, что в прошлом году в России заморозили накопительную часть пенсии россиян – деньги пенсионеры не смогут получить по крайней мере до 2021 года.

В то же самое время, в этом году в Украине выросла минимальная зарплата теперь она составляет 4 723 грн, что в долларовом эквиваленте больше, чем в России и Беларуси.

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