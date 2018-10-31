У здания ФСБ в Архангельске прогремел взрыв, есть погибший и раненые

Пострадали сотрудники ФСБ, сообщается и об одном погибшем, который в Службе не работал

Взрыв произошел возле здания Управления ФСБ по Архангельской области в Архангельске (РФ), в результате погиб один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

"Пострадавший скончался при оказании помощи", – рассказал собеседник агентства. Источник уточнил, что погибший – не сотрудник управления, его личность устанавливается.

Как сообщает Telegram-канал Mash, по предварительным данным, взрывное устройство сработало между первой и второй дверью в Управление, около металлодетектора.

"При взрыве в Архангельске пострадали два сотрудника ФСБ. Мужчина с осколочными ранениями – в реанимации, женщину сейчас осматривают", – говорится в сообщении Mash.

Напомним, ранее в России ФСБ выявила ячейку "Исламского государства" – сообщается, что члены группы собирались совершить резонансные акции в РФ и присоединиться к боевикам в Сирии.

При этом в украинской Госпогранслужбе подтвердили участие ФСБ в переправке нелегалов в Украину. Факты того, что в России помогают нелегальным мигрантам попадать на территорию Украины, фиксируются регулярно, отметил помощник главы погранведомства Олег Слободян.