В МИД России сообщили детали о гибели журналистов в ЦАР

Российский МИД опроверг информацию о допросе, которому Радченко, Расторгуева и Джемаля, подвергли перед смертью

Судмедэкспертиза не обнаружила на телах российских журналистов Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля, которых ранее на этой неделе убили в Центральноафриканской Республике, следов пыток.

"По данным, полученным от сотрудников посольства России в ЦАР, при первичном осмотре тел местные врачи не обнаружили следов пыток, только огнестрельные ранения", – цитирует ТАСС официального представителя министерства иностранных дел РФ Марию Захарову.

Стоит отметить, что о допросе, которому убитых россиян подвергли перед смертью ранее сообщили источники портала Palmares Centrafrique.

Захарова утверждает, что семьям Радченко, Расторгуева и Джемаля оказывается вся необходимая помощь.

Следственный комитет России уже возбудил по данному факту уголовное дело по статье "Убийство".

ЦАР известна многочисленными военными переворотами и вооруженными конфликтами. Последнее обострение внутриполитической обстановки началось в 2013 году, когда состоящая преимущественно из северян-мусульман коалиция "Селека" захватила Банги, свергнув президента Франсуа Бозизе.

Напомним, в Центральноафриканской Республике были убиты журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев, которые снимали фильм о работе "ЧВК Вагнера".

Напомним, что ранее радио ЦАР сообщило информацию о том, что в случившемся могли быть замешаны повстанцы местного движения "Селека".