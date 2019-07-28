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"Убивать меня бесполезно": Слава Рабинович заявил о серьезном компромате на Путина

28 июля, 05:41

Флэшка с секретной информацией находится в Европе и в случае покушения на блогера данные будут обнародованы

Фото: AFP

Известный российский блогер и финансист Слава Рабинович ранее уже говорил, что цель президента РФ Владимира путина – бесконечно грабить Россию. Теперь же он получил серьезный компромат на хозяина Кремля и его жизнь может оказаться под угрозой. Об этом он написал на свое странице в Facebook.

По его словам, важную информацию он получил из надежного источника. В то же время он объяснил, почему путинскому режиму не стоит его убивать.

"Убивать меня до публикации бесполезно: флешка с этой информацией находится в сейфе в офисе юридической фирмы в одной из европейских столиц, и, если со мной что-нибудь случится, эта информация будет немедленно опубликована как есть, без формата "Откровений Силовика", с явками, паролями, подробным описанием и даже фотографиями. Убивать меня после публикации тоже бесполезно: публиковать я буду в формате "Откровений Силовика", и этот формат будет пределом, на который я пойду. Но если со мной что-нибудь случится уже после публикации, то эта информация будет немедленно предана самой широкой публичной огласке вся, как она есть", – написал Рабинович.

Блогер рассказал, что переданный ему компромат на Путина и его соратников содержит следующее:

  • сколько на самом деле "стоит" Путин, откуда и как он берет свое богатство, и где именно он его прячет;
  • каков план незаконного удержания власти Путиным и его ОПГ (организованной преступной группировкой);
  • кто, почему и зачем убил Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева (убийство российских журналистов) в ЦАР, и что они узнали незадолго до своей смерти;
  • каков лимит трат на дебитовых и кредитных карточках Миллера (председатель правления "Газпрома") и Грефа (председатель правления Сбербанка), и почему;
  • какие суммы выплачиваются чиновникам в ранге замминистра в качестве т.н. "13-й зарплаты".

Рабинович предупредил спецслужбы РФ, что лучше, чтобы с ним ничего не случилось, иначе для них будет только хуже.

"Юридическая фирма в Европе имеет подробные инструкции, что делать, и, поверьте, они будут следовать уже данным им указаниям", – добавил он.

Отметим, что в 2024 году Путин уже не будет иметь права баллотироваться на следующий президентский срок, но уже сейчас и в самой России, и в мире обсуждают варианты, как российский лидер может остаться у власти после этого срока. В интервью сайту "Сегодня" Рабинович отмечал, что за продление "царствования" в России Путину грозит статья.

Читайте полный текст интервью со Славой Рабиновичем: "Сколько еще российские рабы будут терпеть цирк Путина?".

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Тег Россия, Путин, информация, компромат, Рабинович

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Сегодня

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