Убийство мэра российского города: у подозреваемого нашли схрон с оружием

В земле был закопан холодильник, в котором хранились боеприпасы

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В России нашли схрон с оружием на территории домохозяйства задержанного в результате перестрелки, в которой погиб экс-мэр Киселевска Сергей Лаврентьев.

Сообщается, что тайник был найден в хозпостройке на территории домовладения. Схрон был тщательно укрыт: под бетонными плитами, деревянными плахами в земле был закопан холодильник, который и играл роль своеобразной капсулы для сохранности. Внутри холодильника обнаружены несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, наручники, перчатки, маски, в одном из пакетов находились изделия, предположительно, из золота.

Российские правоохранители задержали двух ранее не судимых мужчин, 39 и 45 лет из города Белово, подозреваемых в нападении на дом Лаврентьева, оба они взяты под стражу.

Начато дело по статье "убийство, совершенное группой лиц". Основная версия – попытка разбойного нападения.

Напомним, в Днепре суд вынес приговор Валентину Земцову, который в марте 2018 года в Павлограде убил своего соседа и его четырехлетнего сына, а также нанес серьезные ранения беременной женщине. 19-летнему убийце предстоит провести за решеткой всю оставшуюся жизнь.

Кроме того, ранее мы писали, что в одной из воинских частей в РФ случилось массовое убийство – солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам. Он объяснил свой поступок угрозами изнасилования от офицеров.

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