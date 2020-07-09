Убийства чеченцев в Европе: Кадыров назвал организаторов

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал два громких убийства чеченцев, которые произошли в Европе в этом году. В начале февраля во французском Лилле был убит чеченский блогер Имран Алиев (Мансур Старый), который критиковал режим лидера Чечни Рамзана Кадырова. В начале июля в пригороде австрийской столицы Вены возле торгового центра застрелили Мамихана Умарова, больше известного как Анзор из Вены. Этот уроженец Чечни проходил свидетелем по делу об убийстве Амины Окуевой под Киевом.

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Кадыров утверждает, что за убийствами чеченцев в Европе якобы стоят враждебные России и ему лично спецслужбы.

"Эти методы, использованные еще для разрушения Османской Империи, применяются и сейчас: продажные глашатаи получают плату за свою работу (донаты, пособие – называйте как хотите!), а потом их убивают как, якобы, невинных жертв выдуманной "правды". И все это под маской идеалов человечества, демократии...", написал Кадыров в Telegram.

По словам главы Чечни, он "знал, что эти куклы закончат свою жизнь именно так".

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"Стоит правозащитникам начать "переживать" за чью-то жизнь, как она вскоре обрывается… А затем они же побуждают людей выйти на митинги и акции, чтобы вызвать политический резонанс против России", – написал Кадыров.

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Однако он не уточнил о спецслужбах каких стран идет речь.

"Ну а что касается убитых... За что боролись, на то и напоролись!", - добавил он.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Рамзан Кадыров призвал "убивать, сажать и запугивать" тех, кто "оскорбляет чью-то честь" в интернете.

Также сообщалось, что у резиденции Рамзана Кадырова в Грозном произошла стрельба – члены террористической группировки "Исламское государство" напали на полицейских.

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