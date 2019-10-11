Убийство 9-летней девочки в России: палач назвал циничную причину

Лиза Киселева. Фото: скриншот

Мужчина, которого подозревают в убийстве девятилетней девочки Лизы Киселевой в российском Саратове, утверждает, что она стала его случайной жертвой.

В Следственном комитете заявили, что задержанный Михаил Тувакин 1984 года рождения сознался в расправе над ребенком. Он рассказал, что убил девочку, когда она застала его за попыткой завладения старым заброшенным гаражом.

9 октября злоумышленник менял замки на помещении, когда проходившая мимо Лиза спросила у него, чей это гараж. Под страхом разоблачения мужчина затащил девочку внутрь и убил.

Сейчас следователи проверяют слова задержанного.

Напомним, тело девятилетней школьницы обнаружили 11 октября в районе гаражей в Саратове. После этого сотни жителей города вышли на стихийный митинг и потребовали у полиции выдать им подозреваемого убийцу, чтобы устроить самосуд.

Люди митинговали на улицах города, в том числе, и у полицейского участка.

Напомним, не так давно Украину потрясло не менее ужасное преступление: в Одесской области убили 11-летнюю Дашу Лукьяненко. Как выяснило следствие, перед смертью ребенка изнасиловали.

Со временем подозреваемого в преступлении удалось задержать - им оказался 22-летний местный житель. Он признался в содеянном.

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