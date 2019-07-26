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Убийство проукраинской активистки в России: подозреваемого арестовали

26 июля, 18:14

Гражданин Кыргызстана Даврон Мухамедов предстал перед судом в Санкт-Петербурге

Елена Григорьева. Фото: REUTERS/Anton Vaganov
Елена Григорьева. Фото: REUTERS/Anton Vaganov.

В России заключили под стражу задержанного накануне гражданина Кыргызстана Даврона Мухамедова, которого подозревают в убийстве проукраинской активистки Елены Григорьевой в Санкт-Петербурге.

Соответствующее решение 26 июля огласили на заседании Московского районного суда Петербурга, удовлетворив ходатайство следствия.

Напомним, что российские следователи утверждают, что подозреваемый и убитая были знакомы, и настаивают на бытовой версии убийства. Якобы в ночь на 21 июля задержанный в состоянии алкогольного опьянения поссорился с Григорьевой и нанес ей не менее восьми ножевых ранений в области спины и лица, в результате чего женщина скончалась на месте.

Также стало известно, что в июле 2019 года Мухамедов напал на своего знакомого и похитил у него деньги и вещи.

41-летняя Елена Григорьева была известной активисткой демократического, антивоенного и ЛГБТ-движений; она регулярно участвовала в акций протеста в Петербурге и неоднократно задерживалась. В частности, они требовала освободить политзаключенного украинца Романа Сущенко, что подтвердил адвокат удерживаемого Россией журналиста Марк Фейгин.


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Тег Россия, убийство, расследование, григорьева, активистка, киргиз, Санкт-Паули

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Источник:

Интерфакс

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