Убийство проукраинской активистки в России: подозреваемого арестовали

Гражданин Кыргызстана Даврон Мухамедов предстал перед судом в Санкт-Петербурге

Елена Григорьева. Фото: REUTERS/Anton Vaganov.

В России заключили под стражу задержанного накануне гражданина Кыргызстана Даврона Мухамедова, которого подозревают в убийстве проукраинской активистки Елены Григорьевой в Санкт-Петербурге.

Соответствующее решение 26 июля огласили на заседании Московского районного суда Петербурга, удовлетворив ходатайство следствия.

Напомним, что российские следователи утверждают, что подозреваемый и убитая были знакомы, и настаивают на бытовой версии убийства. Якобы в ночь на 21 июля задержанный в состоянии алкогольного опьянения поссорился с Григорьевой и нанес ей не менее восьми ножевых ранений в области спины и лица, в результате чего женщина скончалась на месте.

Также стало известно, что в июле 2019 года Мухамедов напал на своего знакомого и похитил у него деньги и вещи.

41-летняя Елена Григорьева была известной активисткой демократического, антивоенного и ЛГБТ-движений; она регулярно участвовала в акций протеста в Петербурге и неоднократно задерживалась. В частности, они требовала освободить политзаключенного украинца Романа Сущенко, что подтвердил адвокат удерживаемого Россией журналиста Марк Фейгин.

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