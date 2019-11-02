Убийство ребенка в детском саду в России: известны новые детали

В отношении работников и охранника детсада открыты уголовные производства

Погибший Кирилл Савенков. Фото: t.me/Lshot

В Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ РФ) суд арестовал охранника детского сада, где во время тихого часа убили шестилетнего мальчика. Его отправили в СИЗО на два месяца.

Как выяснилось, охранник детсада – сотрудник частного охранного предприятия "Святогор". Он дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл входную дверь злоумышленнику, приняв за родителя одного из воспитанников. Против него открыли дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека".

Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц детского сада, не обеспечивших безопасность пребывания ребенка в дошкольном учреждении, по статье "халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человека".

В свою очередь губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский отменил развлекательные мероприятия, которые планировались в Нарьян-Маре в связи с Днем народного единства 4 ноября.

По словам Цыбульского, в округ для выяснения обстоятельств случившегося прибыли следователи из Архангельска и Москвы.

Подозреваемого в убийстве мальчика уже арестовали. Мужчине грозит 15 лет лишения свободы.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Саратове из-за убийства ребенка всю ночь штурмовали отдел полиции . Люди хотели линчевать убийцу девятилетней девочки.

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