Убийство украинского рэпера в России: следователи нашли подозреваемого

Российские следователи предъявили жене погибшего в России украинского рэпера Александр Юшко, более известного под сценическим псевдонимом Энди Картрайт, обвинения в его убийстве.

Как сообщили 31 июля в Следственном комитете РФ, в связи с этим следователи будут добиваться ареста супруги артиста Марины Кохал.

По их версии, Кохал убила мужа в "ходе конфликта, внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений" не позднее 29 июля. Как именно она это сделала, правоохранители пока что не установили.

После случившегося женщина расчленила тело Юшко и планировала его уничтожить.

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Напомним, что правоохранители обнаружили тело музыканта в его квартире в центре Санкт-Петербурга 29 июля. Вместе с Кохал в квартире жили также их общий ребенок и ее мама.

Сама Кохал при этом утверждает, что ее супруг мог умереть от передозировки наркотиками или от естественных причин – якобы у него были проблемы с сердцем. При этом она постирала внутренние органы трупа в стиральной машинке, а части тела вываляла в соли. Шприц, из которого Александр якобы сделал смертельную инъекцию, женщина выбросила.

Как мы уже сообщали, в прошлом году в Санкт-Петербурге произошло другое жуткое убийство. Один из самых известных реконструкторов сражений наполеоновских войн Олег Соколов убил и расчленил свою сожительницу – 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко.

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