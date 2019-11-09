Убийство в России: в сумке известного ученого нашли отрезанные женские руки

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В российском Санкт-Петербурге из реки Мойки утром 9 ноября извлекли мужчину с "двумя отчлененными женскими руками".

Как сообщили в Следственном комитете РФ, мужчиной оказался 63-летний историк, доцент государственного университета Олег Соколов.

Отрезанные руки были найдены в его рюкзаке (по другим данным, в пакете), там же нашли травматический пистолет. Мужчину задержали по подозрению в убийстве, при том сам он не отрицал своей причастности к преступлению.

В свою очередь, издание 47news сообщает, что Олег Соколов пытался утопить рюкзак с отрезанными по локоть руками недалеко от своего дома. По одной из версий, историк решил утопить рюкзак, а, когда сумка не ушла под воду, прыгнул в реку сам.

По версии журналистов, в тот момент Соколов находился в состоянии алкогольного опьянения и, бросая рюкзак в воду, не рассчитал силы и упал в реку. Его заметил проезжавший мимо таксист, который вызвал спасателей.

Соколова госпитализировали в Мариинскую больницу с переохлаждением, его состояние оценивается как тяжелое. При обыске в квартире ученого нашли женское тело, отрезанную голову и окровавленную пилу.

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По информации издания, убитая – 24-летняя выпускница Института истории СПбГУ Анастасия Ещенко, которую называют ученицей Соколова. Она работала репетитором и, начиная с 2016 года, сопровождала Соколова в поездках из Петербурга в Москву.

Кроме того, она была его соавтором в различных научных работах, посвященных истории Франции.

По неофициальным данным следствия, Анастасия Ещенко была убита 7 ноября из мелкокалиберного обреза в квартире Соколова. После убийства тело Ещенко продолжало лежать в квартире, даже когда 8 ноября к ученому пришли гости.

По информации издания, Соколов, предположительно, убил свою ученицу из-за ее неприязненного отношения к двум его дочерям. На допросе Соколов рассказал, что купил пилу, чтобы избавиться от убитой. Во время расчленения тела он пил алкоголь, поскольку "ему не раз становилось дурно".

После убийства, мужчина намеревался совершить самоубийство в мундире Наполеона у Петропавловской крепости.

Как известно, Олег Соколов состоит в научном совете Российского военно-исторического общества. Эта информация была опубликована на сайте РВИО, но после сообщения об убийстве эти сведения удалили. Затем в РВИО сообщили, что историк никогда не состоял в организации.

Соколов — кандидат исторических наук, специалист по военной истории, в частности, истории Франции времен Наполеона, автор первой русскоязычной монографии о наполеоновской армии. Возглавляет Общероссийское военно-историческое общественное движение и считается одним из основоположников военно-исторической реконструкции в России.

В прошлом Соколова уже обвиняли в избиениях. В 2008 году студентка, имя которой не раскрывается, написала заявление в полицию о том, что "была избита своим любовником Соколовым О. В. на его съемной квартире" в Москве.

Напомним, недавно в Днепре суд вынес приговор Валентину Земцову, который в марте 2018 года в Павлограде убил своего соседа и его четырехлетнего сына, а также нанес серьезные ранения беременной женщине. 19-летнему убийце предстоит провести за решеткой всю оставшуюся жизнь.

Кроме того, ранее мы писали, что в одной из воинских частей в РФ случилось массовое убийство – солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам. Он объяснил свой поступок угрозами изнасилования от офицеров.

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